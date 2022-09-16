Західним партнерам варто продовжувати озброювати Україну, щоб завербовані РФ злочинці не дісталися до їхніх будинків, - МЗС

Україна закликала партнерів та союзників озброювати ЗСУ, щоби врятувати життя українців від злочинців, яких Росія вербує в армію.

Про це написав прессекретар МЗС України Олег Ніколенко у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Зіткнувшись з величезними втратами, Росія вербує ув'язнених для війни з Україною. Злочинці, вбивці, ґвалтівники. Їхня єдина мета - нести смерть і руйнування. Продовжуйте озброювати Україну - це врятує життя наших людей і не дасть російським злочинцям дістатися до ваших будинків", - написав Ніколенко.

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Нагадаємо, наближений до президента РФ Володимира Путіна російський олігарх Євген Пригожин вербує російських в'язнів для війни проти України.