Західним партнерам варто продовжувати озброювати Україну, щоб завербовані РФ злочинці не дісталися до їхніх будинків, - МЗС
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Україна закликала партнерів та союзників озброювати ЗСУ, щоби врятувати життя українців від злочинців, яких Росія вербує в армію.
Про це написав прессекретар МЗС України Олег Ніколенко у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Зіткнувшись з величезними втратами, Росія вербує ув'язнених для війни з Україною. Злочинці, вбивці, ґвалтівники. Їхня єдина мета - нести смерть і руйнування. Продовжуйте озброювати Україну - це врятує життя наших людей і не дасть російським злочинцям дістатися до ваших будинків", - написав Ніколенко.
Нагадаємо, наближений до президента РФ Володимира Путіна російський олігарх Євген Пригожин вербує російських в'язнів для війни проти України.