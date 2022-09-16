Швейцарія призупиняє обмін податковою інформацією з Росією, - CNN

Обмін призупиняється, щоб запобігти "неналежному" використанню конфіденційної інформації

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Через нечітку та невизначену ситуацію у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, немає жодних гарантій, що конфіденційна інформація не буде використана неналежним чином", - заявив речник Державного секретаріату з міжнародних фінансів Швейцарії.

Обмін податковою інформацією між Росією та Швейцарією був розпочатий лише у 2019 році. До цього часу швейцарська влада відмовлялася від цього заходу, побоюючись ризиків витоків даних.

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