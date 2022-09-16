Зробимо все для того, щоб "конфлікт" в Україні закінчився якомога швидше, - Путін. ВIДЕО
56 600180
Диктатор Путін заявив, що Росія нібито готова зробити усе для якнайшвидшого завершення війни на території України.
Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні, ваші занепокоєння, які ви постійно висловлюєте. Ми зробимо все для того, щоб це все закінчилось якомога швидше. На жаль, інша сторона, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило, що хоче досягти своїх цілей військовим шляхом, на полі бою, як вони кажуть", - сказав президент країни-окупанта.