Росія в осяжному майбутньому буде протистояти нам, НАТО та ЄС, - Шольц

Німеччина має протистояти імперським амбіціям президента РФ Володимира Путіна посиленням Бундесверу.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у п‘ятницю на конференції Бундесверу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ядерна, сильно озброєна держава намагається змінити кордони у Європі за допомогою сили", - заявив Шольц.

За його словами, якби Росії це вдалося, Європу було б відкинуто на багато років назад. "У цьому можуть сумніватися лише ті, хто не чув і не читав того, що говорить і пише президент Путін, який хоче встановити Росію як імперську силу, до того ж маючи в голові мапи часів царської Росії та СРСР", - додав канцлер.

Для Європи, для Німеччини, це, за словами Шольца, означає необхідність протистояти цьому, створюючи сильні армії.

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"Путінська Росія в осяжному майбутньому буде протистояти нам, НАТО та ЄС, який Путін, між іншим, ніколи не сприймав як серйозного політичного гравця на міжнародній арені та з яким боровся, - сказав глава уряду ФРН.

Шольц зазначив, що в роки після холодної війни багато політиків, бізнесменів і громадян охоче вірили в дружбу з РФ і винесли з цього уроки. Особливо це видно по стану Бундесверу, констатував він.

"Ясність щодо російських мотивів, принаймні доки Путін є президентом, має інший наслідок: більше немає сумнівів, як ми маємо діяти. І путінська Росія становить одну з найбільших загроз для НАТО", - заявив Шольц, зауваживши, що треба уважно дивитися на те, яким потенціалом і можливостями володіє Росія.

Канцлер також закликав зробити аналіз стану збройних сил без прикрас і посилити обороноздатність Бундесверу. Він подякував армії за те, що вона надає допомогу ЗСУ, і згадав свій нещодавній візит до українських військових, які проходять навчання в ФРН. Шольц дав високу оцінку тому, як українці мужньо захищають свою Батьківщину та мир у Європі.