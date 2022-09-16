До кінця року Україна має запровадити понад 100 стандартів ЄС, - Стефанішина

До кінця 2022 року Україна має запровадити понад 100 стандартів Європейського союзу. Цей прогрес дозволить швидше перейти до перемовин про вступ.

Про це в інтерв'ю Суспільному сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

"Політична задача, визначена президентом, парламентом і урядом, полягає в тому, щоб до кінця року виконати все, що ми можемо виконати по угоді про асоціацію. Ми рухаємося в цьому напрямку, нам потрібно імплементувати понад 100 різних стандартів Європейського союзу. Для цього у нас розроблені всі акти, більшість з них потребує ухвалення законів в парламенті. У парламенті робота до кінця року спланована, в уряді також. Цей прогрес до кінця року дозволить нам швидше перейти до перемовин", - сказала Стефанішина.

Тобто, України одночасно виконує вимоги угоди про асоціацію, а також вимоги як до кандидата у члени ЄС.

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Стефанішина зазначила, що умови угоди про асоціацію можуть бути неактуальними, але вони мають бути виконані: "Вона (угода. - Ред.) була не першої свіжості, навіть на момент її підписання. П’ятого вересня (2022 року), в Брюсселі була делегація на чолі з прем'єр-міністром. Це була перша "топова" зустріч, після отримання України статусу кандидата вже в форматі розширення. Ми домовились, що ми продовжуємо виконувати угоду про асоціацію. Це збір актів ЄС, які треба імплементувати, щоб в нас ринки і державна система працювала синхронно з ЄС".

Нагадаємо, Угода про асоціацію між Україною і Європейським союзом набула чинності 1 вересня 2017 року. Вона сприяла безвізу з європейськими країнами й спрощеній торгівлі з виходом на новий ринок. Угода також є основою для співпраці між ЄС та Україною і підтримки з боку Євросоюзу реформ в країні.

Загалом переговори між Україною та Європейським союзом щодо укладення нової посиленої угоди розпочалися ще у березні 2007 р. Втім, 21 листопада 2013 року Кабінет Міністрів вирішив призупинити підготовку до підписання, заявивши при цьому, що не відмовляється від євроінтеграції. На той момент чинний президент Віктор Янукович не підписав у Вільнюсі Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства".

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата в члени ЄС. Тепер для початку переговорів про вступ, Україна має виконати низку рекомендацій Єврокомісії. Зокрема вони пов'язані з необхідністю реформування у сферах боротьби з корупцією, а також запобігання та боротьби з організованою злочинністю.

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