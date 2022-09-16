Двоє чоловіків загинули внаслідок обстрілу Великої Костромки на Дніпропетровщині, ще один дістав поранення, - ОВА

Російські окупанти Велику Костромку на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Валентни Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За словами Резніченка, рообіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби з’ясовуються.

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