Двох тюремників з Торецька, які здавали позиції ЗСУ, суд покарав іспитовим періодом замість ув’язнення

Один з працівників Торецької тюрми зняв на відео позиції ЗСУ та надіслав своєму колезі. Той відправив їх на російський номер, після чого відео злили у відкритий доступ. За розкриття розташування українських оборонців чоловікам дали іспитовий період, хоча зазвичай за подібне саджають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про такий вирок журналістам Вільного радіо стало відомо з рішення Дзержинського міського суду Донецької області у ЄДРСР. На порталі Судової влади зазначено імена фігурантів.

Фігуранти справи — двоє працівників державної установи "Торецька виправна колонія" Денис Батанов та Олександр Сорока. Вони були там охоронцями.

За даними слідчих, ще на початку травня один з фігурантів зняв на відео два окопи для танків українських військовослужбовців. Через 2 тижні чоловік відправив це відео своєму колезі через вайбер.

Другий працівник СІЗО це відео, на якому видно позиції ЗСУ, відправив третій людині, в якої був номер російського мобільного оператора. А вже через кілька днів ці відео з’явилися на одному з великих російських чатботів у відкритому доступі.

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Розслідувати цю справу взялися слідчі Державного бюро розслідувань. Під час слідства вони звернулися до військової частини того підрозділу, який зняв на відео один з фігурантів. Ті ж роз’яснили, що це дійсно їхні позиції, а не інший цивільний об’єкт. І даних про цей об’єкт не було в публічному доступі, адже це могло призвести до знищення техніки та особового складу підрозділу.

Правоохоронці встановили, що через дії цих охоронців була загроза авіаракетного удару по військових.

Працівників тюрми звинуватили у "Поширенні інформації про розташування Збройних сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості вчинене в умовах воєнного стану". Санкція цієї статті від 5 до 8 років тюрми.

Однак чоловікам призначили інше покарання. У вироку йдеться, що під час слідства чоловіки свою провину визнали та щиро розкаялися, а також допомогли швидше розкрити злочин. Правоохоронці уклали з працівниками тюрми угоду, за якою їх звільнять від покарання і дадуть іспитовий період через пом’якшуювальні обставини у вигляді визнання провини та щирого розкаяння.

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Суддя Дзержинського міського суду Олександр Геря погодив цю угоду та призначив кожному з чоловіків по 3 роки іспитового періоду. Рішення суду ще можуть оскаржити в апеляційному суді.