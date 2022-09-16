Новини • Санкції проти Росії

У США визнають, що санкції проти Росії діють занадто повільно, - CNN

4 45128
У США визнають, що санкції проти Росії діють занадто повільно, - CNN
Високопоставлені американські чиновники розповіли, що санкції не мають на російську економіку великого впливу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Тепер чиновники прогнозують, що найсуворіші наслідки, ймовірно, не матеріалізуються раніше початку наступного року.

"Сподівалися, що санкції швидко задушать російську військову машину в Україні, що ускладнить Кремлю підтримку його зусиль на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Але російська економіка виявилася набагато стійкішою, головним чином завдяки рекордним доходам, які вона отримала навесні та влітку від різкого зростання цін на енергоносії. Згідно з даними Фінського центру досліджень енергетики та чистого повітря, за перші 100 днів війни Росія заробила рекордні 93 мільярди євро, експортуючи нафту, газ і вугілля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США відреагували на погрози Росії щодо надання зброї України

Також американські чиновники вважали, що відключення  російських банків від SWIFT дасть більше ефекту. Однак інший високопоставлений чиновник адміністрації розповів, що чиновники, які розробляли санкції за кілька місяців до війни, завжди вважали, що найсильніші наслідки не обов’язково будуть негайними.

"З самого початку у нас була думка, що коли Росія розпочала війну в Україні й ми запровадили санкції, вони, швидше за все, будуть середньостроковими та довгостроковим режимом санкцій", - заявив інший чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США наклали додаткові санкції на РФ у сфері передових технологій

Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Вал Мишель

    @VALMICHEL7

    ·

    4 ч

    В обмен на гарантии безопасности Украина отдала МБР с дальностью 5000-10000 км. Теперь один «гарант» обстреливает Украину ракетами с дальностью 500-2600 км, а другой «гарант» не дает Украине ракеты с дальностью 300 км, чтобы Украина не могла ответить первому «гаранту».
  • Konsatntin Kotsan
    Все добре вони порахували... напів санкції не працюють...
    відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
    Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
    Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
    то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
  • Валентина Саюн c856325a
    Що за дурня. Кожна людина знає,щоб запас використати потрібний час. Чого б це не торкалися. Прийде кінець і запасам орків. Зброя уже це говорить,а там і економічні проблеми надійдуть
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини