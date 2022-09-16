У США визнають, що санкції проти Росії діють занадто повільно, - CNN

Високопоставлені американські чиновники розповіли, що санкції не мають на російську економіку великого впливу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Тепер чиновники прогнозують, що найсуворіші наслідки, ймовірно, не матеріалізуються раніше початку наступного року.

"Сподівалися, що санкції швидко задушать російську військову машину в Україні, що ускладнить Кремлю підтримку його зусиль на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Але російська економіка виявилася набагато стійкішою, головним чином завдяки рекордним доходам, які вона отримала навесні та влітку від різкого зростання цін на енергоносії. Згідно з даними Фінського центру досліджень енергетики та чистого повітря, за перші 100 днів війни Росія заробила рекордні 93 мільярди євро, експортуючи нафту, газ і вугілля.

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Також американські чиновники вважали, що відключення російських банків від SWIFT дасть більше ефекту. Однак інший високопоставлений чиновник адміністрації розповів, що чиновники, які розробляли санкції за кілька місяців до війни, завжди вважали, що найсильніші наслідки не обов’язково будуть негайними.

"З самого початку у нас була думка, що коли Росія розпочала війну в Україні й ми запровадили санкції, вони, швидше за все, будуть середньостроковими та довгостроковим режимом санкцій", - заявив інший чиновник.

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