Морпіхи знищили 7 одиниць техніки окупантів
2 5032
Морські піхотинці ЗСУ за добу знищили 7 одиниць ворожої техніки. Зокрема, БМП, САУ та вантажівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
"Військовослужбовці Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжували давати гідну відсіч агресору на різних напрямках оборони України. Протягом минулої доби, морські піхотинці знищили 2 БМП, 2 вантажівки та 2 мінометних розрахунки російських окупантів", – йдеться в повідомленні.