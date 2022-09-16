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У Росії пропонують штрафувати за мапи без окупованого Криму та Курильських островів

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У Росії пропонують штрафувати за мапи без окупованого Криму та Курильських островів
До Держдуми РФ внесли законопроєкт, який запроваджує адміністративну відповідальність за розповсюдження мап, які "заперечують територіальну цілісність Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Ініціаторами законопроєкту виступили "єдинороси" Ернест Валєєв та Анатолій Виборний.

Депутати запропонували визнати мапи, зображення та інші документи, які заперечують територіальну цілісність Росії, екстремістськими матеріалами. Якщо поправки ухвалять, за розповсюдження таких мап громадянам загрожуватиме штраф або арешт до 15 діб. Для юридичних осіб штраф може досягати 1 млн руб.

Пояснюючи необхідність ухвалення ініціативи, в Держдумі пояснили, що останнім часом нібито "активно поширюються мапи та інші зображення, де заперечується територіальна приналежність Криму, Курильських островів, інших територій" Росії.

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Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    Запоребрик напоминает страну из фильма "Волшебный голос Джельсомино" - там жителям было предписано врать, например называть хлеб чернилом и наоборот, а за правду (когда хлеб называли хлебом, а чернило - чернилом) наказывали.
  • Maxim Ak-Murza
    Шо это за гейропейская либерализьма и гуманность? Какие штрафы? Расстрел без суда и следствия - вот истинно русский православный метод.
  • Марина Кравець
    еуу..я вже писала про Кішку-хромоніжку

    шедевральна книга, фільм аще круть)
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