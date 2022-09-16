Удари росіян по греблі в Кривому Розі загрожують екоцидом, - Мінекології

Руйнування захисних споруд на водосховищі може призвести до техногенної катастрофи.

Руйнування гідротехнічної споруди Карачунівського водосховища може призвести до техногенної катастрофи у регіоні. Про можливі наслідки ракетних ударів окупантів по греблі розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ракетний удар призвів не лише до соціологічних наслідків, а й до екологічних.

"У річку потрапила велика кількість сміття, стічні води з вигрібних ям місцевих домогосподарств. Насамперед, це техногенна катастрофа, яка має тяжкі наслідки для довкілля та людини. Це екоцид, вирішуватимуть органи досудового розслідування", - розповів очільник міністерства.

Він повідомив, що після стабілізації рівня води у річці візьмуть проби для оцінки її якості.

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Стрілець наголосив, що пошкодження таких великих об'єктів, як у Кривому Розі, завжди має ризик порушення певних технологічних процесів та неконтрольованого потрапляння до навколишнього середовища небезпечних речовин.

"Тільки від горіння нафтопродуктів українському довкіллю завдано загальних збитків більш ніж на 46 млн грн. Внаслідок цього горіння у повітря вивільнилося понад 499 тисяч тонн забруднювальних речовин, що фактично вдвічі більше, ніж викидав протягом довоєнного року великий металургійний комбінат", - розповів міністр.

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Нагадаємо, 14 вересня війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди, кілька районів міста залишилися без води. 15 вересня по місту знову було завдано ракетного удару.

Сьогодні вранці місцева влада повідомила про стабілізацію з водопостачанням у Кривому Розі. На гідротехнічних спорудах міста продовжують ліквідувати наслідки ударів. 16 вересня росіяни втретє вдарили по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.