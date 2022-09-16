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В уряді Угорщини пов’язали падіння економіки з низькою народжуваністю та ускладнили правила проведення абортів

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В уряді Угорщини пов’язали падіння економіки з низькою народжуваністю та ускладнили правила проведення абортів
Уряд Віктора Орбана намагається боротися з демографічною кризою в Угорщині, посилюючи контроль над проведенням абортів.

Згідно з урядовою постановою, медичні працівники перед перериванням вагітності мають "продемонструвати жінкам чітко ідентифіковані життєво важливі функції плоду", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

У Міністерстві внутрішніх справ Угорщини уточнили, що "майже дві третини угорців пов’язують початок життя дитини з першим серцебиттям", а сучасне обладнання може виявляти серцебиття на ранніх термінах вагітності. Це може надати "повнішу інформацію вагітним".

Як доказ виконання постанови лікарі надаватимуть спеціальний звіт, вказує BBC. Amnesty International в Угорщині заявила, що нова постанова ускладнить доступ жінок до легальних і безпечних абортів.

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В уряді Угорщини вважають, що збільшення кількості жінок у вищих навчальних закладах стало причиною зниження народжуваності та падіння економіки. Там зібралися поборники традиційних сімейних цінностей, які у спробі підвищити рівень народжуваності в країні вже запровадили значні податкові пільги та субсидії для багатодітних сімей.

Уряд також закріпив у конституції, що "життя плоду буде захищено від зачаття", але він не намагався істотно посилити законодавство. В Угорщині переривання вагітності легалізовано від 1953 року.

За даними Reuters, нинішні правила дозволяють угорським жінкам вимагати аборту у випадках зґвалтування, ризику для здоров'я матері через вагітність, важкої інвалідності ненародженої дитини або серйозної особистої кризи. 

Уряд не назвав жодних причин для поправки щодо абортів.

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Жіноча правозахисна група Patent заявила, що зміни не стримають попит на аборти, але можуть передвіщати посилення законів про аборти. "Ускладнення доступу до абортів не призведе до зменшення кількості абортів, - сказала прессекретарка Джулія Спронц. - Це служить єдиній меті - викликати у жінок почуття провини".

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    хєрня це все! бо хто хоче зробити аборт - зробить його в будь-якому випадку! от тіки опиниться не у кваліфікованного лікаря, а якогось м'ясника
  • Maxim Ak-Murza
    В уряді Угорщини вважають, що збільшення кількості жінок у вищих навчальних закладах стало причиною зниження народжуваності та падіння економіки Джерело: https://censor.net/ua/n3367654

    О! В истинно скрэпной державе женщина должна быть неграмотной, ее задача - рожать и сидеть на кухне.
  • НБ
    Мене від таких сексистських ініціатив плющить. Дожились постсовкові католики до маразмів - держава оголошує вагіни своєю власністю і змушує народжувати тих хто цього не хоче. Ну от яка може бути радість в родині (якщо є родина) від примусового народження і утримання до 24 років дитинки на радість державі? Ми своїх дітей народжували для щастя а не для потреб держави! І ніякої допомоги від держави ніколи і ні за яких обставин не отримували. Та ми й не розраховували! Навчання, робота, свій дім і лише тоді діти. Тоді вони стають радістю а не проблемою. Я б таку небажану дитину відразу здав в дитбудинок - вам треба ви й опікуйтесь! Додумались сексисти бородаті до "пимусового материнства" а самі "наше діло нє рожать - сунул, винул и бєжать"... Як кацапи, їй богу...
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