Ердоган на тлі підготовки до виборів у Туреччині проситиме у Путіна знижку на газ, - Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне тісніших фінансових зв’язків з Росією, намагаючись стабілізувати проблемну економіку напередодні виборів наступного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Цього року рахунки Туреччини за газ перевищать $50 млрд, а РФ - найбільший постачальник енергії.

Під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 16 вересня, Ердоган домагатиметься 25% знижки на природний газ і домовленості, що Туреччина може оплачувати частину своїх рахунків у лірах, повідомили виданню високопоставлені турецькі чиновники. Водночас джерела у російській владі факт перемовин не підтвердили.

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Нагадаємо, 6 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Європа спровокувала енергетичну кризу санкціями проти Росії. Також він вважає, що Захід дотримується помилкової позиції, надаючи Україні зброю.