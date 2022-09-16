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Ердоган на тлі підготовки до виборів у Туреччині проситиме у Путіна знижку на газ, - Bloomberg

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Ердоган на тлі підготовки до виборів у Туреччині проситиме у Путіна знижку на газ, - Bloomberg
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне тісніших фінансових зв’язків з Росією, намагаючись стабілізувати проблемну економіку напередодні виборів наступного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Цього року рахунки Туреччини за газ перевищать $50 млрд, а РФ - найбільший постачальник енергії.

Під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 16 вересня, Ердоган домагатиметься 25% знижки на природний газ і домовленості, що Туреччина може оплачувати частину своїх рахунків у лірах, повідомили виданню високопоставлені турецькі чиновники. Водночас джерела у російській владі факт перемовин не підтвердили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган знову пропонуватиме Путіну зустрітися із Зеленським, - турецькі ЗМІ

Нагадаємо, 6 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Європа спровокувала енергетичну кризу санкціями проти Росії. Також він вважає, що Захід дотримується помилкової позиції, надаючи Україні зброю.

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Вы,говорит, три старых у@бка на диване. Алиев оценил юморок. Переводчица,ухмылясь "навешала лапши". Три у@бка смеются делая вид,что всё поняли.)
  • littwa
    Підстаркуваті педикі
  • Ksenia VB
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