У визволеному Ізюмі знайшли поховання застрелених військових зі зв’язаними за спиною руками, - Лубінець
Про це повідомив у коментарі журналістам Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиданням на Укрінформ.
"Знайшли близько 500 поховань цивільного населення. І поки встановлена одна могила, де масово поховані приблизно до двадцяти військовослужбовців Збройних сил України", - сказав він, додавши, що українські військові були знайдені застреленими із зв’язаними позаду руками.
Ймовірно, що загиблі військові були полоненими. Правоохоронці вважають, що їх спочатку катували, а потім стратили.
Лубінець не виключає, що це поховання військових може бути не єдиним в області.
Також серед поховань цивільних зустрічаються цілі сім’ї, додав омбудсмен.
"Це є черговим свідченням, що Російська Федерація на території України робить геноцид", - зазначив Лубінець.