Судді з російським паспортом Львову обмежили доступ до держтаємниці, але з посади не звільнили

Голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдану Львову, який має паспорт Росії, призупинили доступ до державної таємниці.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі додаткові коментарі стосовно цієї ситуації будуть можливі після отримання інформації від відповідних правоохоронних органів, які вже залучені до розслідувань оприлюдненої інформації. Просимо дочекатися результатів цих розслідувань. Також повідомляємо, що на період проведення вказаних розслідувань доступ до державної таємниці голови КГС ВС призупинено", - повідомляють у Верховному Суді.

Окрім того, 16 вересня відбулися закриті термінові збори суддів Касаційного господарського суду, на яких обговорювали розслідування "Схем", за результатами Львова не звільнили з посади голови цього суду, як цього вимагали профільні громадські організації, повідомляє Радіо Свобода.

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Окремо у повідомленні суду наводиться позиція Богдана Львова, в якій він знову заперечив наявність у нього громадянства країни-агресора і повідомив, що звернувся із заявою до правоохоронних органів. За даними "Схем", він написав заяву до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що Богдан Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні. У 2012 році, після досягнення 45-річчя, він оновив свій російський паспорт.

Сам Львов заперечує наявність у нього громадянства РФ.