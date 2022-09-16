Жителям Кривого Рогу роздають препарати для дезінфекції води у колодязях, – МОЗ

У Кривому Розі проводять дослідження води, щоб визначити, чи вплинуло підвищення рівня води в річці Інгулець та подальше підтоплення частини міста на якість питної води.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вже проведено 117 досліджень питної води для того, щоб зрозуміти, чи вплинуло збільшення потоку води на якість питної води, та запобігти виникненню інфекцій кишкової групи", - повідомив міністр в ефірі національного телемарафону.

Чиновник зазначив, що мешканцям Кривого Рогу роздають препарати для дезінфекції води у місцевих колодязях.

Крім того, за словами Ляшка, у МОЗ зараз відпрацьовують запуск бригад епідпрофілю для того, щоб "проводити дезінфекційні заходи у місцях потенційного підтоплення та не допустити поширення хвороб у цій зоні".

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Нагадаємо, 14 вересня війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди, кілька районів міста залишилися без води. 15 вересня по місту знову було завдано ракетного удару.

Сьогодні вранці місцева влада повідомила про стабілізацію з водопостачанням у Кривому Розі. На гідротехнічних спорудах міста продовжують ліквідувати наслідки ударів. 16 вересня росіяни втретє вдарили по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.