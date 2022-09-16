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Уряд дозволив українцям купувати військові облігації через "Дію"

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Уряд дозволив українцям купувати військові облігації через "Дію"
Кабінет Міністрів на засіданні 16 вересня затвердив постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно придбати військові облігації через "Дію".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий портал.

"Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму понад 100 млрд гривень", - сказав очільник уряду.

За словами прем’єр-міністра, кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави.

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    весь випуск повинні викупити слуги урода
  • Старый зольдат
    Сообщите, сколько облигаций приобрела мама Римма, папа Саша, Ленка и лично САМ товарисч Зе? Ну и его подельники из СН и квартальные утырки.
  • Леонід Мефодовський
    Я не віддам гроші фахівцям з трускавецьких універів - достатньо того, що мої податки пиляють вже четвертий рік.
    Краще віддати гроші волонтерам, яким довіряєш.
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