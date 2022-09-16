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Масові поховання в Ізюмі доводять, що Росія - терористична держава, - глава МЗС Латвії Рінкевич

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Масові поховання в Ізюмі доводять, що Росія - терористична держава, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич заявив, що масові поховання в Ізюмі доводять те, що Росія є терористичною державою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Масові поховання в Ізюмі доводять, що Росія є терористичною державою. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, притягувати Росію та її посадовців до відповідальності та ухвалювати рішення щодо подальших санкцій, включаючи європейські візові санкції та обмеження на в’їзд для російських громадян" - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    А люди пишуть у соцмережах ,розшукують своїх рідних... царство небесне страждальцям!
  • Ksenia VB
    Нормальним людям цього не зрозуміти і не пробачити.
    Мабуть на сході та півдні злочинів ще більше.
  • Віктор Степаненко
    " Я увидел в глазах Путина мир ." - Зеленский .
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