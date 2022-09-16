Куп’янськ повністю визволено, - спецпідрозділ "KRAKEN". ВIДЕО 18+

Спецпідрозділ "KRAKEN" повідомив про повне визволення міста Куп’янськ від російських окупантів. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це йдеться у відео, оприлюдненому спецпідрозділом, передає Цензор.НЕТ.

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"Куп'янськ повністю звільнено. Внаслідок злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскол, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста. Тепер місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола. Рухаємось далі", - йдеться у повідомленні.