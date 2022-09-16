АРМІЯ SOS оголошує збір коштів на систему автоматизації ППО у чотирьох областях України.

Потрібно придбати обладнання (комп’ютери, ноутбуки, телевізори, планшети, та інше) куди буде встановлено ПК "Кропива". За сьогоднішнім курсом на обладнання потрібно 6 млн грн, йдеться у повідомленні організації, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже закрили ППО Київської та Донецької областей такими комплексами, маємо схвальні відгуки. Наш програмний комплекс допомагає пришвидшити обмін цілями між Локаційними та Пусковими станціями ППО", - розповіли в організації.

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