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АРМІЯ SOS оголошує збір коштів на систему автоматизації ППО у чотирьох областях

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АРМІЯ SOS оголошує збір коштів на систему автоматизації ППО у чотирьох областях України.

Потрібно придбати обладнання (комп’ютери, ноутбуки, телевізори, планшети, та інше) куди буде встановлено ПК "Кропива". За сьогоднішнім курсом на обладнання потрібно 6 млн грн, йдеться у повідомленні організації, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже закрили ППО Київської та Донецької областей такими комплексами, маємо схвальні відгуки. Наш програмний комплекс допомагає пришвидшити обмін цілями між Локаційними та Пусковими станціями ППО", - розповіли в організації.

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G Pay - https://armysos.com.ua/donate/

IBAN - https://armysos.com.ua/donate/

Приват банк - 5168 7456 0652 5191

АРМІЯ SOS оголошує збір коштів на систему автоматизації ППО у чотирьох областях 01

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    Лише одна "галочка" в бюлетені-і ЗСУ без потрібної зброї.
    Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
    Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
    Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
    Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства.
    Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів...
    Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...
  • Andrij Lembergskiy
    коломойшу і іже з ним, потрібно трясти, вони стільки вкрали , в держави, що насамси, можна поставити в кожному місці!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    спасение утопающих дело рук самих утопающих...
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