Пентагон оприлюднив список наданої Україні зброї та техніки

Сполучені Штати надали Україні сучасного озброєння, техніки й обладнання на суму близько $15,8 млрд. Пентагон оприлюднив повний список виділеної ЗСУ допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, це сучасні складні бойові системи, в тому числі 16 РСЗВ типу HIMARS та ракети до них; вісім комплексів ППО типу NASAMS; протирадарні ракети HARMs, 20 гелікоптерів Мі-17; 126 гаубиць калібру 155-мм та понад 800 тис. снарядів до них, у тому числі 2 тисячі високоточних набоїв. У переліку також містяться 20 гаубиць калібру 105 мм та 180 тис. снарядів; 20 мінометних систем калібру 120 мм та боєприпаси до них; пів сотні протиартилерійських радарів тощо.

Крім того, в Україну відправлено 200 бронетранспортерів М113; 100 медичних авто; сотні броньованих авто HMMWV; 126 транспортерів для гаубиць; 22 тактичні ремонтні машини; вантажні трейлери; 18 патрульних катерів; безпілотні катери берегової охорони; машини для командних пунктів; 40 протимінних засобів MaxxPro.

Серед індивідуальних зразків озброєнь ЗСУ отримали понад 1400 зенітних комплексів Stinger; 8,5 тис. протитанкових систем Javelin; близько 32 тис. інших протитанкових систем; 1,5 тис. ракет TOW; понад 700 бойових тактичних дронів Switchblade; стільки ж дронів Phoenix Ghost; безпілотні повітряні системи Puma та Scan Eagle.

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У списку поставок, крім того, зазначені понад 10 тис. гранатометів та стрілецької зброї, більш як 60 млн стрілецьких набоїв, 75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів; гарпунні системи берегової охорони. Відправлені також вибухівка С4; прилади нічного бачення, засоби захисту від зброї масового ураження; обладнання для радіоелектронних перешкод, медичні засоби; послуги комерційних супутникових знімків та багато чого іншого.

Загалом, повний список містить понад 45 пунктів різних видів озброєння, техніки, обладнання й послуг.