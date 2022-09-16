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Блінкен про масові поховання в Ізюмі: Багато звірств РФ можуть виявитись воєнними злочинами

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Блінкен про масові поховання в Ізюмі: Багато звірств РФ можуть виявитись воєнними злочинами
Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю заявив, що масове поховання, виявлене в нещодавно деокупованому Ізюмі Харківської області є черговим свідченням російської жорстокості в Україні.

Як сказав Блінкен на пресконференції, необхідно "створити доказову базу і задокументувати звірства, які були скоєні", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На його думку, "в багатьох випадках вони будуть рівнозначні воєнним злочинам".

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Також держсекретар повторив, що США не мають наміру оголошувати Росію державою-спонсором терору, бо це може мати "непередбачувані наслідки", а Вашингтон і так ухвалює відповідні практичні кроки.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    всі звірства - є злочином... без можуть виятися...
  • Анатолий К 65c6a92d
    візьміть у Зелі і Бені літаки "БенЗе - 22", танки "КВ-95" (квартал 95) і балістичну ракету "Юзік-Тузік".
  • Ан Мур
    брешеш!, *********** частину правди, яка ніколи не буває односкладовою. Навіть в усьому "демократичному суспільстві всього світу" не все так однозначно; бо воно, до речі, також винувате в тому, що ще з 2000-го, з чеченської трагедії, зі злочинів на кшалт бесланського та інших поблажливо ставилось до ***** і його касапії.
    Так само винуваті і ви всі 73/43%зебіли, бо досі не визнаєте власної вини в поразках і трагедіях "24/02.22р."; яка, до речі, започаткована ще 21/04.19р.
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