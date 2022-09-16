Блінкен про масові поховання в Ізюмі: Багато звірств РФ можуть виявитись воєнними злочинами

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю заявив, що масове поховання, виявлене в нещодавно деокупованому Ізюмі Харківської області є черговим свідченням російської жорстокості в Україні.

Як сказав Блінкен на пресконференції, необхідно "створити доказову базу і задокументувати звірства, які були скоєні", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На його думку, "в багатьох випадках вони будуть рівнозначні воєнним злочинам".

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Також держсекретар повторив, що США не мають наміру оголошувати Росію державою-спонсором терору, бо це може мати "непередбачувані наслідки", а Вашингтон і так ухвалює відповідні практичні кроки.