Експорт російського аміаку через Україну можливий лише в обмін на українських військовополонених, – Зеленський
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
В інтерв'ю агентству Рейтер Зеленський сказав, що запропонував домовленість ООН, яка дорадила відновити постачання російського аміаку в Україну, щоб полегшити глобальну нестачу добрив.
"Я проти поставок аміаку з Російської Федерації через нашу територію. Я зробив би це лише в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН", - сказав Зеленський.
За словами президента, під час наступу в Харківській області було взято в полон сотні російських військовослужбовців.
Загальна протяжність аміакопроводу Тольятті – Одеса складає – 2,418 тис. км, територією України – 1,018 тис. км. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачався на експорт.
Від початку війни транспортування було припинено, як і відвантаження аміаку з ОПЗ. Аміак виробництва "Тольяттіазот", який зберігається на ОПЗ, був заарештований, і АРМА вже почала його продаж, реалізувавши перший лот 7 тис. тонн за 238,8 млн грн. Уряд України в середині липня ініціював санкції щодо "Тольяттіазот" та "Міндобрива" (Воронезька обл.).