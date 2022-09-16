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Експорт російського аміаку через Україну можливий лише в обмін на українських військовополонених, – Зеленський

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Експорт російського аміаку через Україну можливий лише в обмін на українських військовополонених, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне українських військовополонених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В інтерв'ю агентству Рейтер Зеленський сказав, що запропонував домовленість ООН, яка дорадила відновити постачання російського аміаку в Україну, щоб полегшити глобальну нестачу добрив.

"Я проти поставок аміаку з Російської Федерації через нашу територію. Я зробив би це лише в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН", - сказав Зеленський.

За словами президента, під час наступу в Харківській області було взято в полон сотні російських військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перешкоджає доступу до українських військовополонених, - ООН

Загальна протяжність аміакопроводу Тольятті – Одеса складає – 2,418 тис. км, територією України – 1,018 тис. км. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачався на експорт. 

Від початку війни транспортування було припинено, як і відвантаження аміаку з ОПЗ. Аміак виробництва "Тольяттіазот", який зберігається на ОПЗ, був заарештований, і АРМА вже почала його продаж, реалізувавши перший лот 7 тис. тонн за 238,8 млн грн. Уряд України в середині липня ініціював санкції щодо "Тольяттіазот" та "Міндобрива" (Воронезька обл.). 

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Топ коментарі

  • Ярослав Рябченко
    и убитых пленных азовцев они тоже воскресят?
  • Юрій Вінгорськи
    перщі слова Зеленського від весни 2019 року в які мені хочеться вірити
    а взагалі, не вірю ходному слову від початку виборчої кампанії
  • Вася Шевченко f77d76ba
    боюсь, что опять киданут... как с теми ж АЗОВцами...
    пообещают одно, а потом сделают невинные глазки..а мы ничего не гарантировали...
    более того... без консультаций с нашими "взрослыми" партнерами... никаких переговоров-договоров !!!
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