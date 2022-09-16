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Понад 20 генералів ЗС РФ знято з посад за поразки в Україні у серпні, - прокремлівський олігарх Малофєєв

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Понад 20 генералів ЗС РФ знято з посад за поразки в Україні у серпні, - прокремлівський олігарх Малофєєв
Прокремлівський олігарх Костянтин Малофєєв розповів про гучні відставки в російській армії у серпні. Тоді з посад зняли близько 20 генералів.

На це звернув увагу блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 20 генералів було знято зі своїх постів наприкінці серпня за попереднє "успішне" керівництво "операцією". Давайте подивимося, які висновки зробить верховний головнокомандувач з того, що сталося на Харківському напрямку", - заявив Малофєєв.

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"Потрібні кадрові рішення у верхівці. Ті люди, які продовжують півроку вважати, що це розсмокчеться, не повинні перебувати в центрах ухвалення рішення", - розповів прокремлівський олігарх та додав, що під час Другої світової війни у СРСР "було створено комітет оборони, який вживав екстраординарних заходів військового характеру". 

Понад 20 генералів ЗС РФ знято з посад за поразки в Україні у серпні, - прокремлівський олігарх Малофєєв 01

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Топ коментарі

  • arye z.
    А какие претензии к русским генералам?
    Служили себе, звезды и ордена получали, воровали все, что плохо лежит, пилили военный бюджет, взятки брали, дачи строили солдатскими руками, детей учили за границей, жен по Европам гуляли...
    Все нормально. Честь и хвала им за это.
    Вот если бы они действительно осваивали военную технику и обучали личный состав, то это было не просто плохо, а очень плохо.
    А так, нормально все.
    Да здравствуют русские генералы, пузатые и вороватые.
  • Ksenia VB
    Було би дивно, якби не злили.
    Стільки зрадників при зелені налізло..
  • Перехватчик
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