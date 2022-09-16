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Дві батареї ЗРК NASAMS будуть відправлені Україні протягом наступних двох місяців, - Пентагон

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Дві батареї ЗРК NASAMS будуть відправлені Україні протягом наступних двох місяців, - Пентагон
У США очікують, що дві батареї зенітних ракетних комплекси NASAMS для посилення системи протиповітряної оборони (ППО) будуть доставлені в Україну протягом двох місяців.

Відповідну інформацію озвучив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сподіваємося, що дві батареї NASAMS будуть відправлені протягом наступних двох місяців. Ці системи ППО допоможуть Україні захиститися від небезпеки з повітря, зокрема, від літаків, безпілотників та крилатих ракет" – зазначив представник Пентагону.

Також читайте: Дві системи ППО IRIS-T Німеччина передасть Україні до кінця року, ще дві - на початку наступного, - посол Фельдгузен

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    В обмен на гарантии безопасности Украина отдала МБР с дальностью 5000-10000 км. Теперь один «гарант» обстреливает Украину ракетами с дальностью 500-2600 км, а другой «гарант» не дает Украине ракеты с дальностью 300 км, чтобы Украина не могла ответить первому «гаранту».

    3Григорій Полтавський, Anatoliy Turkin и ещё 1

    Комментарии: 1



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  • Валентин Коваль
    Нас убивали ракетами вчора і сьогодні.
  • Герхард
    Не хочеш у Верховного головнокомандувача ЗЄ спитати, як так вийшло, і чи можна асфальт поміняти на ППО?
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