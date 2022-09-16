Дві батареї ЗРК NASAMS будуть відправлені Україні протягом наступних двох місяців, - Пентагон

У США очікують, що дві батареї зенітних ракетних комплекси NASAMS для посилення системи протиповітряної оборони (ППО) будуть доставлені в Україну протягом двох місяців.