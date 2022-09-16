Зеленський присвоїв звання Героя України трьом військовослужбовцям (посмертно)

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) трьом військовим за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.