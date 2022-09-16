Зеленський присвоїв звання Героя України трьом військовослужбовцям (посмертно)
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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) трьом військовим за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
Карватку Богдану Владиславовичу — майору (посмертно).
Барсукову Сергію Ігоровичу — старшому лейтенанту (посмертно).
Жержевському Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно).