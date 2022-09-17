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Поки що рано говорити про закінчення війни, - Зеленський

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Поки що рано говорити про закінчення війни, - Зеленський
Незважаючи на успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Зеленський привітав перемоги України на полі бою, однак відкинув будь-які припущення про те, що війна наближається до фінальної фази і незабаром може закінчитися.

"Поки що рано говорити про закінчення цієї війни", — наголосив президент України.

За його словами, результат війни з Росією, яка триває вже сьомий місяць, залежить зокрема і від швидкого постачання іноземної зброї Україні країнами-союзниками. Він також висловив переконання у тому, що поставки зброї в Україну скоротилися б, якби Київ не почав контрнаступ.

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"Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу, з Азії", — сказав президент.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    війна з касапими триває не сьомий місяць, а дев'ятий рік!

    Сьомий місяць відбувається те про що ми попереджали ще з 09 квітня 2019р.

  • Al Makarski
    Ещё бы.
    Зеленский лично наживается на войне (с)
    и не собирается эту войну заканчивать (с)
  • Йцу Кенг 07b0c614
    в голове гундосого она уже закончилась, патамуша парашенка был плахой.....
    ну а люся абдристович ее за 2-3 недели уже давно выиграл.....
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