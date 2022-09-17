За минулу добу на Сумщині зафіксовано 20 "прильотів" і 3 кулеметні черги по громадах
6572
16 вересня дві громади у Сумській області зазнали ворожих обстрілів з різного озброєння – 20 прильотів і 3 кулеметні черги.
Про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, - передає Цензор.НЕТ.
По Середино-Будській громаді з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії − 12 прильотів.
Після 18:30 було 3 кулеметні черги з ККВТ, а о 20 годині був артобстріл − 8 прильотів по Хотінській громаді.