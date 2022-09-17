ЗСУ продовжують маневри в трьох районах Херсонщини, - ISW
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що йдеться про "три зони кінетичної активності":
- на північний захід від Херсона;
- поблизу українського плацдарму через річку Інгулець;
- на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, на захід від Високопілля.
В ISW розповіли, що Генеральний штаб ЗСУ інформував, що росіяни обстріляли українські позиції в Правдиному (на північний захід від Херсона), що вказує на те, що українські сили, ймовірно, принаймні увійшли до міста.
"Зображення, оприлюднені проросійськими Telegram-каналами, підтвердили, що війська РФ відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки (поблизу українського плацдарму через річку Інгулець)", - підкреслили у звіті.
Фахівці додають, що ЗСУ продовжують перекидати сили та техніку в райони Андріївки та Білогірки.
"Генштаб України вказує, що росіяни обстріляли Новопетрівку (на південь від Кривого Рогу), що свідчить про те, що українські війська ввійшли у місто, попри попередні заяви РФ про відбиття атак", - підсумували в Інституті.