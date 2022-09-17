Новини • Агресія Росії проти України, Війна

У разі застосування ядерної зброї Путін та його режим стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли, - Байден

22 744189
У разі застосування ядерної зброї Путін та його режим стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли, - Байден
Президент Штатів Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної зброї.

Якпередає Ценнзор.НЕТ, про це Байден заявив в інтерв’ю каналу CBS.

"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні. – ред.) на щось, чого не було з часів Другої світової", - наголосив Байден, коментуючи відповідь на можливість росії застосувати хімічну або ядерну зброю.

Президент США не уточнив конкретних кроків, які американська сторона застосує у відповідь, однак зауважив, що "наслідки" для Росії, безумовно будуть.

"Це матиме наслідки. Вони (Путін та його режим. – Ред.) стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь", – сказав Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До ядерних погроз Кремля треба ставитися серйозно, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен

Топ коментарі

  • Yevhen Tarnavskyi
    Ізгоями?
    О так. Раша так боїться стати ізгоєм.
    Це саме те що очікуєш почути від президента США у відповідь на ядерну загрозу:
    "Ядерна зброя- це погано, пнятно? Ми надуємось і з вами не розмовлятимемо"
    Сраний дурдом.
  • Alex Kalita
    Должен стать пеплом, а не изгоем. Мне стыдно за Байдена. Политический пигмей, как и Обама.
  • Сергій Петренко 5798b72f
    Замість того, щоб сказати "****** у відповідь", він каже "станете ізгоями".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини