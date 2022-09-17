Масові поховання і катування в Ізюмі підтверджують, що звірства окупантів у Бучі не були аномалією, - ISW

Масові поховання і катування цивільних, про які стало відомо після звільнення Бучі та Ізюма, свідчать, що росіяни вдаються до звірств на всіх окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Відкриття масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були аномалією, а вказували на поведінку армії РФ на окупованих територіях", - зазначили аналітики.

Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж у Бучі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".

В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.

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