РФ має бути притягнута до відповідальності, відчути біль та поразку, - Пелосі

Росія має бути переможена та притягнута до відповідальності за всі злочини, що вчинила в Україні, а також відчути справжній біль від покарання.

Про це заявила в п’ятницю на саміті глав парламентів G7 у Берліні спікерка Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідна значна підтримка (України. – ерд.) у сфері безпеки, гуманітарна допомога, економічна допомога, а також санкції, санкції, санкції, щоби Росія відчувала біль від цього", - наголосила Пелосі.

Вона підкреслила, що РФ має бути притягнута до відповідальності – "за звірства, які вона чинить проти маленьких дітей, використовує зґвалтування як зброю війни, голод як знаряддя війни та багато чого іншого". Спікерка Палати представників США також висловила високу оцінку діям України, яка документує злочини росіян проти людяності.

"Зрозуміло, що цю війну треба виграти. І ми дякуємо народу України за його відданість демократії, своїй країні. Однак боротьба, яку вони ведуть, спрямована на захист демократії всюди", - наголосила вона.

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