Новини • Агресія Росії проти України, Війна

РФ має бути притягнута до відповідальності, відчути біль та поразку, - Пелосі

3 25714
РФ має бути притягнута до відповідальності, відчути біль та поразку, - Пелосі
Росія має бути переможена та притягнута до відповідальності за всі злочини, що вчинила в Україні, а також відчути справжній біль від покарання.

Про це заявила в п’ятницю на саміті глав парламентів G7 у Берліні спікерка Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідна значна підтримка (України. – ерд.) у сфері безпеки, гуманітарна допомога, економічна допомога, а також санкції, санкції, санкції, щоби Росія відчувала біль від цього", - наголосила Пелосі.

Вона підкреслила, що РФ має бути притягнута до відповідальності – "за звірства, які вона чинить проти маленьких дітей, використовує зґвалтування як зброю війни, голод як знаряддя війни та багато чого іншого". Спікерка Палати представників США також висловила високу оцінку діям України, яка документує злочини росіян проти людяності.

"Зрозуміло, що цю війну треба виграти. І ми дякуємо народу України за його відданість демократії, своїй країні. Однак боротьба, яку вони ведуть, спрямована на захист демократії всюди", - наголосила вона.

Також читайте: Пелосі закликала Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    І всі кацапи, які корчать з себе жертв режиму чи опозицію. Всі вони пруться вбивати українців, тому що ми відмовились вважати себе кацапами чи младшим братом
  • Огусто
    Таладна... Тільки но відписався в паралельній гілці з цього приводу.
    Ордосвинособак треба не притягувати до відповідальності, а знищувати взагалі, ізолювати "синьою" ізолентою.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Московія (росія) має бути знищена. Сьогодні як ніколи, весь світ викрив і зрозумів, що це за утворення, яке тисячу років, переходячи з однієї фрорми правління і назви в іншу, знищувала своїх сусідів та ще і ********** їх. І світ вірив їхній мастерній брехні. Все, що сьогодні на території того утворення, яке називається росія за 200 кілометрів від москви є поневолені народи, у яких знищена мова, культура, коріння і які фактично перетворені в яничар. За тисячу років кацапам не вдалося знищити тільки своїх сусідів українців, хоча дуже багатьох заморено голодом, терором і заслано в їх болота, де ті, що вижили, також стали яничарами. Бо як положиш в бочку засолених огірків свіжий огірок, то він через деякий час стане солоним. Сьогодні українці відродилися разом з армією, мовою, вірою і саме сьогодні українці стали сильними, як ніколи. І саме сьогодні весь світ знає потвору росію і допомагає Україні, яка саме сьогодні має знищити світове зло - московію, яка себе назвала росією.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини