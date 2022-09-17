Пораненим членам так званого "Союзу добровольців Донбасу" відмовлено в лікуванні в РФ, бо вони не мають статусу регулярного військового формування, - Генштаб ЗСУ

Поранених загарбників з підрозділів так званого "Союзу добровольців Донбасу", які зазнали поранень під час штурму Авдіївки, вивезли в Ростов-на-Дону, але не надають їм медичну допомогу.