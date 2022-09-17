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О 4 ранку у районі Мелітополя стався вибух на ще одній базі окупантів, - Федоров. КАРТА

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Мелітопольський міський голова повідомив про те, що на базі окупантів в районі Молочного лиману і досі йде дим.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

О 4 ранку у районі Мелітополя стався вибух на ще одній базі окупантів, - Федоров 01

"Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії. Сьогодні о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі аеродрому окупованого Мелітополя знову пролунав потужний вибух. ФОТО

Іван Федоров зазначив, що окупанти "настільки потужно палять, що й досі йде дим".

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    КаZZапы, кончайте со своим глобальным потеплением. Вон хлопОк как с вами растёт.
  • Dyukov
    В них просто тютюн Український.
  • Валентина Саюн c856325a
    Читала учора юморину, що ЗСУ атакують менше баз орків, бо баз помітно поменшало. Мелітополь це Україна
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