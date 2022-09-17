О 4 ранку у районі Мелітополя стався вибух на ще одній базі окупантів, - Федоров. КАРТА
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Мелітопольський міський голова повідомив про те, що на базі окупантів в районі Молочного лиману і досі йде дим.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії. Сьогодні о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману", - йдеться у повідомленні.
Іван Федоров зазначив, що окупанти "настільки потужно палять, що й досі йде дим".