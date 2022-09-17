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Поки незрозуміло, чи мають російські передові сили достатні резерви, щоб протистояти ще одному українському наступу, - британська розвідка

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Поки незрозуміло, чи мають російські передові сили достатні резерви, щоб протистояти ще одному українському наступу, - британська розвідка
Україна продовжує наступальні операції на північному сході країни, тоді як російські війська встановили лінію оборони між річкою Оскіл та містом Сватове. Поки що неясно, чи є в окупантів можливості для оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія, ймовірно, вважає за важливе збереження контролю над цією зоною, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які Росія все ще контролює, з Бєлгородської області Росії.

Крім того, ця лінія проходить вздовж кордону Луганської області, частини Донбасу, яку Росія прагне "звільнити" як одну зі своїх безпосередніх цілей війни. "Будь-яка суттєва втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію Росії", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія, найімовірніше, спробує вести наполегливу оборону в цьому районі, "але незрозуміло, чи російські передові сили мають достатні резерви чи достатній моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу".

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Топ коментарі

  • arye z.
    Поки незрозуміло, чи мають російські передові сили достатні резерви, щоб протистояти ще одному українському наступу
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    Чи мають вони резерви військові, поки незрозуміло, а от те, що резервів моральних вже немає, ясно без жодних інститутів.
    Російська бидломасса на всі сто підписувалася під маленькою, переможною війною. - "Три дні і ми у Києві, тиждень та ЗСУ розсипалося, 10 днів і Україна під нами".
    На "швидку перемогу" вони були згодні.
    На криваву оборону і поразку, на затяжну, кровопротлитну війну, де б'ють їх, а чи не б'ють вони, ця бидломаса не згодна.
    Тому, на сьогодні в Росії Вова П. перетворився на чир на сраці для всіх буквально, і для лібералів, і для патріотів, і для силовиків, і для олігархів, і для власного найближчого оточення.
  • Super Gut
    Я просто нагадаю, що про наступ ЗСУ на Харківщині, не був попереджений офіс преZeдента. А про операцію по вагнерівцям - був. Перша операція пройшла успішно, друга - провалена. Соупадєніє? Не думаю.
    Тому про будь-які операції ЗСУ, офіс преZедента має бути проінформуваний по завершенню цих операцій аби не було як з вагнерівцями
  • Vlad Cheh
    А зачем вести классическое наступление, уже имея экскалибуры-155мм, да и еще с дополнительными установками РСЗО можно довести до 6-7 минут уничтожение цели по координатам после ее обнаружения с дрона чуть ли не на всем фронте?

    Летаем дронами, ищем технику, стреляем экскалибуром по координатам, снаряд конечно можно и сбить, и помехи поставить, но у кацапов с этим явные проблемы. Дальность экскалибура тоже 60км, а то и 70 и выше, смотря какая температура, влажность и прочие характеристики. Если кацапы не отследят выстрел экскалибура, а ихний зоопарк еще тот хлам, чисто против своей техники, которая как пионы шар надувает без дульного тормоза и снаряд толстый, а здесь еще и активно-реактивный снаряд помимо точности. Если попали, то хорошо, если не попали, то повторяем. А чем холоднее будет погода, тем это актуальнее будет, когда кацапы полезут из окопов и будут стоять у домов. Да, придется бить по домам, чтобы поразить технику. Кацапы могут в том числе и под дулами автоматом собирать живой щит, крепить детей на скотч прямо на танки. Это им никак не поможет, а за погибших будет месть.

    С такой хорошей техникой и учитывая, что у кацапов провал с ПВО (сильно удивился, когда они так мало gmlrs сбивали, хотя оба комплекса и тор, и панцирь просто должны их сбивать, видать в Сирии байрактары у них под 100 штук уничтожили рабочих вместе с операторами и у них тут одно мясо), можно круглосуточно щелкать их технику и людей в ней, особенно с понижением температуры, когда они там греться будут. И плевать сколько там резервов, если нету техники. Технику уничтожим и победим в войне окончательно. В остальном кацапы дипломатически всегда будут выигрывать, слишком слабые у нас дипломаты, так легко их разводить и продавать воздух. Кацапам даже устроит сдача всей территории, если тут будет риск новой войны, что отпугнет почти всех инвесторов и кредиторов на восстановление страны. Их надо уничтожить сейчас, пока они слабы как никогда с таким чмоней-президентом.
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