Поки незрозуміло, чи мають російські передові сили достатні резерви, щоб протистояти ще одному українському наступу, - британська розвідка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, Росія, ймовірно, вважає за важливе збереження контролю над цією зоною, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які Росія все ще контролює, з Бєлгородської області Росії.
Крім того, ця лінія проходить вздовж кордону Луганської області, частини Донбасу, яку Росія прагне "звільнити" як одну зі своїх безпосередніх цілей війни. "Будь-яка суттєва втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію Росії", - йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, Росія, найімовірніше, спробує вести наполегливу оборону в цьому районі, "але незрозуміло, чи російські передові сили мають достатні резерви чи достатній моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу".