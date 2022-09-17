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США не схиляють Україну до переговорів з Путіним. Це брехня, - посол Брінк

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США не схиляють Україну до переговорів з Путіним. Це брехня, - посол Брінк
Посол США Бріджит Брінк запевнила, що її країна не схиляє Україну до переговорів з Володимиром Путіним.

Про це вона сказала ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Це абсолютна брехня. Я можу лише ще раз повторити, що сказали наш президент та держсекретар та інші високопосадовці. Вони заявили, що лише українці та демократично обраний лідер України - президент Зеленський - можуть вирішувати, коли та як цей конфлікт має закінчитися. Та коли і як братися до переговорів", - сказала Брінк.

Вона додала, що США підтримують Україну усіма способами, щоб вона мала якомога сильнішу позицію за столом переговорів.

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Брінк додала, що всі війни в певний момент закінчуються переговорами. "Але знову ж таки - вирішувати демократично обраному президенту України", - сказала пані посол.

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Топ коментарі

  • Amber
    Це , дійсно , брехня , тільки цікаво те , чому ця брехня поширюється
    від влади із Банковоі ?
  • Alex Alex 3b1a281f
    через єрмачків з арахаміями та татаровими.... руZZкій мір поширює свої "хатєлки" ...

    це чергова мнагахадовОчка вождя всіх рашистів, в очах якого БоНевтік побачив МИР в 2019 році....
  • Герхард
    В данному випадку це були не кацапи, а ЗЄботи.
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