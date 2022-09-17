США не схиляють Україну до переговорів з Путіним. Це брехня, - посол Брінк
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Посол США Бріджит Брінк запевнила, що її країна не схиляє Україну до переговорів з Володимиром Путіним.
Про це вона сказала ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Це абсолютна брехня. Я можу лише ще раз повторити, що сказали наш президент та держсекретар та інші високопосадовці. Вони заявили, що лише українці та демократично обраний лідер України - президент Зеленський - можуть вирішувати, коли та як цей конфлікт має закінчитися. Та коли і як братися до переговорів", - сказала Брінк.
Вона додала, що США підтримують Україну усіма способами, щоб вона мала якомога сильнішу позицію за столом переговорів.
Брінк додала, що всі війни в певний момент закінчуються переговорами. "Але знову ж таки - вирішувати демократично обраному президенту України", - сказала пані посол.