389 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 756 - поранені, - Офіс Генпрокурора
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 394, Харківській - 218, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській – 26", - йдеться в повідомленні.
Так, 14 вересня в м. Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинула родина з двома доньками 8 та 12 років.
Стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу військами РФ с. Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток.
Під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території м. Ізюм Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками 5 та 8 років.
15 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Святогірськ Краматорського району Донецької області зазнав тілесних ушкоджень 17-річний хлопець.
16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами м. Харків зазнали поранень двоє дітей 5 та 17 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.