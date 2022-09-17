Новини • Війна

Для нас загадка, чому Німеччина не дає Україні танки Leopard, - Кулеба

8 591119
Для нас загадка, чому Німеччина не дає Україні танки Leopard, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не розуміє, чому Німеччина не може передати Україні танки Leopard, якщо уже передала самохідні гаубиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Для нас загадка: ми просимо танки Leopard чи БМП Marder, а Німеччина передає бронеавтомобілі Dingo. Це також потрібно, і ми вдячні за це. Але це не те, що нам найпотрібніше в бою. У чому проблема?" - зазначив глава МЗС.

Він додав, що у нього складається враження, що уряд Німеччина вперся в якусь "стіну" з цими танками. Кулеба сподівається, що канцлер Олаф Шольц зможе її знести.

"Навіть якщо солдатам знадобиться більше часу на те, щоб опанувати "Леопарди", ці танки знадобляться і через два-три місяці. Рішення потрібно ухвалити зараз", - сказав Кулеба.

Він додав, що швидкість українського контрнаступу залежить виключно від постачання озброєння від західних партнерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Україна отримає більше зброї з Німеччини", - Шольц відреагував на дорікання Кличка щодо затягуванні постачання танків

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Герхард
    Просто цікаво з якої причини Шольц повинен робити для України більше, ніж ЗЄ...
  • Елена Сухова
    А для Німеччини загадка чому влада Украіни не може створити незалежні органи нагляду за законністью. Невже вони крадуть ?
  • Герхард
    ЗЄ тільки ******* та відосики записує.
    Шольц тільки ******* та відосики записує.

    Тільки у ЗЄ в країні йде війна, а у Шольца ні.

    Шо не ясно?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини