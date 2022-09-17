Для нас загадка, чому Німеччина не дає Україні танки Leopard, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не розуміє, чому Німеччина не може передати Україні танки Leopard, якщо уже передала самохідні гаубиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Для нас загадка: ми просимо танки Leopard чи БМП Marder, а Німеччина передає бронеавтомобілі Dingo. Це також потрібно, і ми вдячні за це. Але це не те, що нам найпотрібніше в бою. У чому проблема?" - зазначив глава МЗС.

Він додав, що у нього складається враження, що уряд Німеччина вперся в якусь "стіну" з цими танками. Кулеба сподівається, що канцлер Олаф Шольц зможе її знести.

"Навіть якщо солдатам знадобиться більше часу на те, щоб опанувати "Леопарди", ці танки знадобляться і через два-три місяці. Рішення потрібно ухвалити зараз", - сказав Кулеба.

Він додав, що швидкість українського контрнаступу залежить виключно від постачання озброєння від західних партнерів.

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