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Німеччина неправильно відреагувала на захоплення Криму Росією, - Шольц

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Німеччина неправильно відреагувала на захоплення Криму Росією, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що його країна неправильно відреагувала на окупацію росіянами Криму 2014 року.

Про це він сказав Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я хочу сказати абсолютно однозначно, що, мабуть, принаймні оглядаючись назад, було б цілком правильним жорсткіше зреагувати на анексію Криму", - заявив канцлер.

Він зазначив, що якби світова спільнота більш скоординована та потужно відреагувала б на захоплення півострова, то Україна "не заволоділа б так сильно помислами Путіна".

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Нагадаємо, Німеччина не розірвала економічних зв’язків з РФ після того, як 2014 року Росія окупувала півострів, провівши там фейковий "референдум".

Топ коментарі

  • Невідомий 00bea6ce
    📍 НГУ звільнила Діброву, що біля Лиману
  • Amber
    Нашим бійцям щира подяка за все , що вони роблять 👍🏼👍🏼👍🏼👊🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • Николай Нестор Нагорняк
    Шольц визнав, що "якби світова спільнота більш скоординована та потужно відреагувала б на захоплення півострова, то Україна "не заволоділа б так сильно помислами Путіна".

    Т.зв. світова спільнота ЗАОХОТИЛА І НАДИХНУЛА Путіна ще в 2008 р. дозволивши наругу над Грузією.
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