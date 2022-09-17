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Окупанти вночі та вранці обстріляли два райони на Миколаївщині, загинула людина

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Окупанти вночі та вранці обстріляли два райони на Миколаївщині, загинула людина
Вночі під ворожий обстріл потрапило село Дмитрівка на Миколаївщині, загинула людина. Нічні обстріли зафіксовано й у смт Березнегувате та м. Очаків. А зранку окупанти вкотре обстріляли с. Широке.

Про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі, 17 вересня, о 02:50 по території с. Дмитрівка Куцурубської громади були завдані ворожі обстріли. Загинула одна людина. Пошкоджено очисні споруди та електропідстанція. У більшості населених пунктів громади відсутнє світло", - написав він.

Як повідомив Кім, під постійним вогнем залишаються села Баштанського району, що розташовані на лінії розмежування Березнегуватської громади. Вчора, 16 вересня, о 09:10 обстрілів зазнала околиця с. Мурахівка, о 09:15 - околиця станції Березнегувате. Сьогодні, 17 вересня, орієнтовно з 00:05 по 00:12 зафіксовано обстріли околиць смт Березнегувате. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюються.

Крім того, вчора, 16 вересня, о 15:50 зафіксовані ворожі обстріли берегової зони м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також вночі, 17 вересня, з 00:10 ворог продовжив завдавати ударів по м. Очаків, внаслідок чого в деяких районах міста відсутнє світло та вода. Постраждалих немає.

Також минулої доби, 16 вересня, о 19:00 були обстріли с. Широке Широківської громади. Руйнування зазнали нежитлові господарські приміщення. Зранку, 17 вересня, о 05:00 та 06:00 с. Широке ще раз зазнало обстрілів. Інформація про руйнування уточнюється. Постраждалих серед цивільного населення немає.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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