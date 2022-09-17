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Мексика розробила 5-річний план досягнення миру в Україні. Представлять в ООН

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Мексика розробила 5-річний план досягнення миру в Україні. Представлять в ООН
Посередниками, згідно плану, мають виступити прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

На Генасамблеї ООН глава МЗС Мексики Марсело Ебрард запропонує план створення "Комітету з питань діалогу та миру" для припинення бойових дій в Україні. Про це заявив президент Мексики Андрес Мануель Лопеса Обрадор, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Пропозиція буде спрямована на досягнення перемир'я щонайменше на 5 років "на користь миру між усіма націями".

"План, який буде оприлюднено на майбутній Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, дозволить присвятити час вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які стосуються народів світу", - сказав Лопес Обрадор.

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За його словами, пропозиція передбачає, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступлять посередниками в комітеті.

Окрім цього, президент Месики додав, що сподівається, що "це дасть початок прямим переговорам між лідерами України та Росії".

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    ВСЕ ТРОЕ - за сруским военным кораблём.
    Украине ТАКИЕ посредники и с доплатой не нужны.
    У нас уже есть посредник - ВСУ.
  • Yevgeny Mironov
    "Не по хуану сомбреро. "(с)
  • botoks
    Пропозиція буде спрямована на досягнення перемир'я щонайменше на 5 років "на користь миру між усіма націями". Джерело: https://censor.net/ua/n3367748
    вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які стосуються народів світу", - сказав Лопес Обрадор. Джерело: https://censor.net/ua/n3367748
    идика в н..уй со своими "народами мира и нациями"
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