Мексика розробила 5-річний план досягнення миру в Україні. Представлять в ООН

Посередниками, згідно плану, мають виступити прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

На Генасамблеї ООН глава МЗС Мексики Марсело Ебрард запропонує план створення "Комітету з питань діалогу та миру" для припинення бойових дій в Україні. Про це заявив президент Мексики Андрес Мануель Лопеса Обрадор, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Пропозиція буде спрямована на досягнення перемир'я щонайменше на 5 років "на користь миру між усіма націями".

"План, який буде оприлюднено на майбутній Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, дозволить присвятити час вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які стосуються народів світу", - сказав Лопес Обрадор.

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За його словами, пропозиція передбачає, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступлять посередниками в комітеті.

Окрім цього, президент Месики додав, що сподівається, що "це дасть початок прямим переговорам між лідерами України та Росії".