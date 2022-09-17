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Через знищення "генпрокурора" почалися розбірки серед "керівництва "ЛНР", - Гайдай

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Через знищення "генпрокурора" почалися розбірки серед "керівництва "ЛНР", - Гайдай
Підрив так званого "генпрокурора "ЛНР" Горенка - справа рук ватажка терористів Пасічника.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорять, що "панікі нєт", але насправді окупанти та колаборанти в жаху - їм повсюди бачаться партизани, на вулицях міст все частіше з’являються жовто-блакитні стрічки, листівки-"привіти", а так званим "міліціонерам" скоро не буде на чому їздити - системно мають порізані колеса в автівках.

Окрім того, почалися внутрішні розбірки серед так званого "керівництва ленере". Вчорашній "прокурор" горенко - таки Сгоренко, та ще й разом з заступницею. Цей підрив справа рук гауляйтера Пасічника", - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "генпрокурора "ЛНР" Горенка та його "заступницю" Стегленко знищено в результаті вибуху в окупованому Луганську

Читайте: У Луганську родини примусово мобілізованих влаштували бунт біля військової частини, окупанти кажуть, що "ситуація під контролем", - Гайдай

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Какое там управление ЛНР?Гопота, алкашье и наркота, в принципе как ив раше. Это лепрозорий.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Нехай вони там переб'ють один одного-ЗСУ меньше роботи буде. Та й і наші суди менше під заставу відпускати будуть
  • Юра Малко
    я тут ще вчора висловлював припущення,що це може бути боротьба Краснодонської і Станично-Луганської генпрокуратур проти Луганської генпрокуратури...)))
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