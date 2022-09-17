Через знищення "генпрокурора" почалися розбірки серед "керівництва "ЛНР", - Гайдай
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Підрив так званого "генпрокурора "ЛНР" Горенка - справа рук ватажка терористів Пасічника.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорять, що "панікі нєт", але насправді окупанти та колаборанти в жаху - їм повсюди бачаться партизани, на вулицях міст все частіше з’являються жовто-блакитні стрічки, листівки-"привіти", а так званим "міліціонерам" скоро не буде на чому їздити - системно мають порізані колеса в автівках.
Окрім того, почалися внутрішні розбірки серед так званого "керівництва ленере". Вчорашній "прокурор" горенко - таки Сгоренко, та ще й разом з заступницею. Цей підрив справа рук гауляйтера Пасічника", - розповів очільник ОВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "генпрокурора "ЛНР" Горенка та його "заступницю" Стегленко знищено в результаті вибуху в окупованому Луганську