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У ЦРУ не спостерігають підготовки Росії до використання ядерної зброї

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У ЦРУ не спостерігають підготовки Росії до використання ядерної зброї
ЦРУ не спостерігає підготовки Росії до використання ядерної зброї, але схильність російського президента Володимира Путіна "до ризику" не варто недооцінювати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, про це заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен.

"Я не думаю, що ми повинні недооцінювати дотримання Путіним свого початкового плану, який передбачав контроль над Україною. Я не думаю, що ми бачили будь-які підстави вважати, що він відмовився від цього", – сказав він, відповідаючи на запитання про занепокоєння щодо того, що російський президент Володимир Путін може застосувати зброю масового знищення, якщо йому завадять на полі бою українські сили.

За його словами, США також не повинні недооцінювати "схильність до ризику" Путіна.

"Ми не бачили конкретних доказів планування використання зброї масового знищення", – сказав Коен.

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Більше в світі не буде ідіота,який би віддав таку зброю,за папірець.
  • Михаил Батькович 2510fbed
    Они ВСЕГДА в боевой готовности. Это их суть. У всех государст, имеющих ЯО.
  • Stanislav Bryzhyk
    У мене одного таке відчуття, наче ці всі радники-болтуни займаються тим, що підказують ********, що треба робити?
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