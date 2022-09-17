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Військові РФ намагаються посилити оборону Херсона, - Соболевський

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Військові РФ намагаються посилити оборону Херсона, - Соболевський
Російські загарбники в окупованому Херсоні збирають бетонні плити, роблять укріплення та підвозять техніку.

Про це повідомив заступник голови Херсонскої обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Так, ми бачимо це, вони це намагаються робити. До Чорнобаївки ще Киселівка, там необхідно ще допрацювати, тому що вона знаходиться у сірій зоні станом на сьогодні. Крім того, вони намагаються робити додаткові рубежі оборони в районі Каланчака, в інших громадах, вони збирають там бетонні плити, роблять там укріплення і підвозять техніку", - розповів він.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Кацапи, краще тікайте. Інакше вам *********. Без варіантів.
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Aleksey NotBad
    Мышиная возня, смерть придет за вами в любом случае, не сегодня так завтра.
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