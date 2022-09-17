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Окупанти перенесли дату псевдореферендуму на Луганщині на невизначений термін

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Окупанти перенесли дату псевдореферендуму на Луганщині на невизначений термін
На Луганщині російські загарбники перенесли дату псевдореферендуму на невизначений термін. Також у регіоні ворог відключив не тільки мобільний, а й кабельний інтернет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

"Усього за тиждень життя в так званій "ЛНР" змінилося, бо навіть невизначеною залишається дата псевдореферендуму. Готувалися на 11 вересня, перенесли на листопад. Казали, що готові навіть 31 грудня, але… Наразі заявляють, що із датою не можна визначитися через події на фронті, які "не дають змоги провести референдум повноцінно та безпечно", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що слідом за мобільним інтернетом на території Луганщини ворог відключає і кабельний Інтернет. "Населення так званої "ЛНР" ізольоване від зовнішнього світу", - констатують в обладміністрації.

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Топ коментарі

  • Андрій Саган
    не срослось,не вышло,пацаны к успеху шли,не фортануло,не повезло
  • Володимир Д
    Я взагалі не можу зрозуміти, чому тема "референдуму" повинна нас цікавити
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Зачем дохлым кацапам референдум?
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