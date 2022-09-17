Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 250 осіб, 216 гелікоптерів, 2 202 танків, 1 306 артсистеми та 4 701 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 250 осіб.