Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 250 осіб, 216 гелікоптерів, 2 202 танків, 1 306 артсистеми та 4 701 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 250 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 54 250 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2202 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4701 (+11) од,
- артилерійських систем - 1306 (+4) од,
- РСЗВ - 312 (+0) од,
- засоби ППО - 168 (+1) од,
- літаків - 251 (+1) од,
- гелікоптерів - 216 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 911 (+3),
- крилаті ракети - 236 (+3),
- кораблі/катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3571 (+21) од,
- спеціальна техніка - 121 (+0).