Пєсков відмовився казати, чи застосує РФ ядерну зброю
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на питання про можливість застосування ядерної зброї порадив "читати доктрину".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
У відповідь на питання про те, чи може Росія використати ядерну зброю, Пєсков сказав: "Читайте доктрину, там все написано".
У російській доктрині прописано застосування ядерної зброї РФ:
- У разі агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення;
- Коли під загрозу поставлено існування самої держави.