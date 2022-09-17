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Пєсков відмовився казати, чи застосує РФ ядерну зброю

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Пєсков відмовився казати, чи застосує РФ ядерну зброю
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на питання про можливість застосування ядерної зброї порадив "читати доктрину".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

У відповідь на питання про те, чи може Росія використати ядерну зброю, Пєсков сказав: "Читайте доктрину, там все написано".

У російській доктрині прописано застосування ядерної зброї РФ:

  • У разі агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення;
  • Коли під загрозу поставлено існування самої держави.

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Топ коментарі

  • Нина Лабунская
    Каже-не каже.... Яка різниця, якщо московити все одно завжди брешуть .... Просто Мордор має бути знищений разом з орками....і це буде справедливо!
  • Garry Grant
    Навіщо взагалі мусолити цю тему? Це нічого не дасть. Кацапський лепрозорій давно береги поплутав.
  • Garry Grant
    Ну так для цих покидьків існування незалежної України- загроза їх існуванню.
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