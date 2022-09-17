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Україна купує у Німеччини 18 новітніх САУ RCH-155, - ЗМІ

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Україна купує у Німеччини 18 новітніх САУ RCH-155, - ЗМІ
Німеччина погодилась продати Україні 18 новітніх самохідних артилерійських установок RCH-155. Вартість контракту - 216 млн євро.

Про це пише німецька газета Welt am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Україна подала запит на придбання цих гармат ще два місяці тому, і 16 вересня посол Андрій Мельник підтвердив, що федеральний уряд Німеччини дав цьому контракту "зелене світло".

Виробник RCH-155 - німецька корпорація Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Перші екземпляри будуть готові не раніше ніж через 30 місяців, тобто приблизно у березні 2025 року.

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САУ RCH-155 - це гармата калібру 155 від PzH 2000, встановлена на базі восьмиколісної бойової машини Boxer. Заявлена дальність стрільби - до 54 км, у башті гаубиці можна перевозити до 30 снарядів. Завдяки максимальній автоматизації САУ екіпаж - лише дві людини.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    30 місяців? Недовго залишилось.
  • Юрій Гросарчук e7884015
    *****, количество дебилов в коментах поражает. А после войны нам оружие не нужно будет? А, дебилоиды. А долго потому что эти САУ еще надо сделать, западный ВПК не на склад работает. А на заказ. Дегенераты.
  • Maxim Ak-Murza
    Думать наперед надо было до войны. Сейчас нужно оружие, с которым можно победить. И нужно оно СЕГОДНЯ.
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