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Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні, - глава розвідки Пентагону Беррієр

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Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні, - глава розвідки Пентагону Беррієр
Директор розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Беррієр вважає, що через останні невдачі російських сил на полі бою може настати момент, коли Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Просто зараз ми підходимо до точки, коли, на мою думку, Путіну доведеться переглянути, якими є цілі його "операції". Оскільки зараз цілком зрозуміло, що він не зможе зробити те, що планував зробити від початку", - сказав Беррієр на конференції в п'ятницю.

Глава розвідки Пентагону зазначив, що США наразі не знають, яким саме буде рішення Путіна щодо війни в Україні, але "воно багато в чому визначить, як довго триватиме цей конфлікт".

Водночас заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен не погодився з такою оцінкою і сказав, що "не варто недооцінювати відданості Путіна оригінальному плану - контролю над Україною".

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Топ коментарі

  • FT FT
    Какие там у него цели. Не смешите с этими целями. Где по морде надают там оно и остановится. Или что по вашему рашисты делают в Херсоне если ***** говорит что его цель это донецкая и луганская область
  • FT FT
    Лугандоном ***** не удовлетворится. Лугандон Рашке никчему без коридора в крым, крымского канала, ЗАЕС, полного контроля над Азовским и Черным морем, коридора в приднестровье, а значит Херсонской, Одесской и Запорожской областей. Так что разговорами про то что отдайте ему Лугандон и он успокоится, ***** только заманивает нас на переговоры и перемирие чтобы восстановить армию и ударить с новой силой.
  • Тетяна Тать
    наприклад на таке
    1. Звалити по тихому з Украъни
    2. Зробити вигляд що досяг усіх поставлених цілей або що це був невдалий жарт
    3. Втриматися на троні, бо ножки вже підпилили та дупу потроху смалити починають.
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