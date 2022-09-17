ПВК "Вагнера" примусово відправляє російських злочинців на війну з Україною, - росЗМІ. ЛИСТУВАННЯ
У розпорядженні російського видання SOTA опинилося листування ув'язненого ВК-4 Марій Ел з його колишньою дівчиною, інформує Цензор.НЕТ.
Судячи з нього, вербувальники відбирають ув'язнених, які відбувають покарання за вбивство, тяжкі тілесні ушкодження, грабіж та розбій. Після цього їх викликають на вахту, "і все: там вантажать у воронок - і на аеродром". При цьому, як пише видання, ув'язненим обіцяють гроші та амністію за пів року на фронті.
За даними видання, сама можливість вивезення ув'язнених з колоній на війну оформляється як етапування для слідчих дій по лінії СК та ФСБ, чиї співробітники зараз працюють на контрольованих Росією територіях України.
Нагадаємо, наближений до президента РФ Володимира Путіна російський олігарх Євген Пригожин вербує російських в'язнів для війни проти України. При цьому родичі російських зеків, яких завербували воювати в Україні, дивуються, що гроші не платять і не вивозять тіла.